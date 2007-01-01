Афиша Обнинск
Новость дня Погода

Калужан предупредили об опасной погоде

Дмитрий Ивьев
09.09, 16:21
0 949
С 10 по 14 сентября в нашем регионе ожидается высокая пожарная опасность. Об этом во вторник сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

- Для предотвращения возникновения природных пожаров на территории области организовать уборку замусоренных участков на опушечной части лесных массивов и лесов, прилегающих к населенным пунктам, принять меры для недопущения выжигания мусора, порубочных остатков вблизи населенных пунктов, - говорится в сообщении МЧС.

Калужанам не рекомендуют разводить костры в лесах, на дачах, в черте любых населенных пунктов, рядом с дорогами.

