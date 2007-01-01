Теплая погода сохранится в Калужской области

В четверг, 11 сентября, установится благоприятный погодный фон. По данным синоптиков, небо будет ясным, осадков не ожидается.

Утром температура воздуха составит около +13 градусов, днём потеплеет до +20 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что такая тёплая и сухая погода типична для второй декады сентября и будет способствовать активному проведению времени на свежем воздухе. Жителям региона рекомендуют воспользоваться благоприятными условиями для завершения сельскохозяйственных работ и выездов за город.