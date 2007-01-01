Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается солнечная погода

Дмитрий Ивьев
10.09, 05:50
По данным синоптиков, в среду, 10 сентября, установится ясный день без осадков. Небо будет преимущественно чистым, с ярким солнцем с утра до вечера.

Температура воздуха утром составит около +14 градусов, днём потеплеет до +20. Ветер подует с восточных направлений со скоростью до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление останется стабильным, немного выше нормы.

Тёплая и солнечная погода создаст благоприятные условия для прогулок, поездок за город и других активностей на свежем воздухе.

Новости по тегу
погода
Партнёрские новости
