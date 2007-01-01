Воскресенье порадует калужан комфортной осенней погодой

В воскресенье, 7 сентября, жителей Калужской области ждет прекрасная погода для выходного дня.

Сохранится теплая атмосфера с переменной облачностью, при этом солнца станет значительно больше. Температурный режим очень комфортный: утром около +14 градусов, днем до +22 градусов, вечером +18 градусов и ночью +14 градусов.

Северо-восточный ветер с отдельными порывами до 7 м/с, создаст приятную свежесть. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., влажность воздуха на уровне 60%. Ультрафиолетовый индекс оценивается как умеренный (5 баллов), а геомагнитная обстановка в стадии слабой бури (также 5 баллов).

Все погодные параметры складываются идеально для осеннего выходного дня. Специалисты рекомендуют использовать этот теплый день для поездок на природу или продолжительных прогулок на свежем воздухе, чтобы зарядиться положительной энергией на предстоящую рабочую неделю.