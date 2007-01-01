Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области потеплеет к концу недели

Дмитрий Ивьев
05.09, 05:50
0 788
По данным синоптиков, 5 сентября в Калужской области сохранится переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха утром составит около +14 градусов, днём - поднимется до +20 градусов. Ветер будет слабый - северного направления, с порывами до 2 метров в секунду.

Погодные условия обещают быть комфортными для прогулок и выездов на природу.

Метеорологи отмечают устойчивую осеннюю погоду без признаков резких изменений.

На выходных температура воздуха в Калуге поднимется до +23 градусов.

