В Калужской области потеплеет к концу недели
По данным синоптиков, 5 сентября в Калужской области сохранится переменная облачность, осадки не прогнозируются.
Температура воздуха утром составит около +14 градусов, днём - поднимется до +20 градусов. Ветер будет слабый - северного направления, с порывами до 2 метров в секунду.
Погодные условия обещают быть комфортными для прогулок и выездов на природу.
Метеорологи отмечают устойчивую осеннюю погоду без признаков резких изменений.
На выходных температура воздуха в Калуге поднимется до +23 градусов.