Природа украсила 1 сентября в Калуге

Утро 1 сентября в Калуге началось не с пронзительных осенних ноток, а с щедрых лучей летнего солнца.

Воздух, прогретый до +24 °C, напоил город теплом, словно подарив последний летний привет перед началом учебного марафона.

Безоблачное небо и легкий ветер, танцующий с флагами на школьных линейках, — такой подарок преподнесла природа калужским школьникам и студентам в День знаний.

Этот солнечный и ясный день словно символизирует чистый лист, ожидающий новых ярких впечатлений, знаний и открытий. Идеальный старт для большого пути!