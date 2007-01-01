Афиша Обнинск
Природа украсила 1 сентября в Калуге

Утро 1 сентября в Калуге началось не с пронзительных осенних ноток, а с щедрых лучей летнего солнца.
Владимир Андреев
01.09, 06:00
Воздух, прогретый до +24 °C, напоил город теплом, словно подарив последний летний привет перед началом учебного марафона.

Безоблачное небо и легкий ветер, танцующий с флагами на школьных линейках, — такой подарок преподнесла природа калужским школьникам и студентам в День знаний.

Этот солнечный и ясный день словно символизирует чистый лист, ожидающий новых ярких впечатлений, знаний и открытий. Идеальный старт для большого пути!

