Жаркие выходные ждут Калужскую область

По данным синоптиков, 30 августа будет ясно, без осадков. Погодные условия создадут отличные возможности для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Температура воздуха утром составит около +19 градусов, а к полудню поднимется до +28 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, добавляя легкую свежесть в теплый день.

Специалисты рекомендуют использовать головной убор и солнцезащитный крем, чтобы избежать перегрева на солнце.

30 августа станет одним из самых теплых дней за последнее время.