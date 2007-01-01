Жаркие выходные ждут Калужскую область
По данным синоптиков, 30 августа будет ясно, без осадков. Погодные условия создадут отличные возможности для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Температура воздуха утром составит около +19 градусов, а к полудню поднимется до +28 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, добавляя легкую свежесть в теплый день.
Специалисты рекомендуют использовать головной убор и солнцезащитный крем, чтобы избежать перегрева на солнце.
30 августа станет одним из самых теплых дней за последнее время.