Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Жаркие выходные ждут Калужскую область
Новость дня Погода

Жаркие выходные ждут Калужскую область

Дмитрий Ивьев
30.08, 05:50
0 343
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 30 августа будет ясно, без осадков. Погодные условия создадут отличные возможности для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. 

Температура воздуха утром составит около +19 градусов, а к полудню поднимется до +28 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, добавляя легкую свежесть в теплый день. 

Специалисты рекомендуют использовать головной убор и солнцезащитный крем, чтобы избежать перегрева на солнце.

30 августа станет одним из самых теплых дней за последнее время.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InAyTklpOUV4RDdDWHVMN1BuVGJvdlE9PSIsInZhbHVlIjoiVU9LQjdNMHFPeCt2bWx0S29mVDJFejVsb0RPYWozOWQxRmJGT3FqYzJTYTkwV3c0Q3B3UHphZ0paOU9sYnpwbG9iUitxbkNvOTI1SmxWeHlzdmxnRnd5Q3RFeXQ4SXh1dXVHZ3g4MkVvRjZiUU1EaCtNZTVLWkJlMHgrQUcyQUlWbVdTcGZQMlArRG1pN2Y2VmNUSkc0bXFuMkhjNUlGUE5yYmNSUU1YSEJrWVR2MG1BR0J6SFI1U2VDemtVRlBNVytObjVOem8xR25URmgwa1Y2d2VmQklhR1RReDl5dUVSSWtsUUMrNnBKYW56ZXQxNm5sUDI5V3l1d1dRdWNrMSswSG13UGJaWnhDY3V6WUU3cnBzVDFvYzcyM1F3TldmUkV0dmRESUNIejZzSTYrZnFOTEhPNjJ0TVVnd0dYTDhnK2VDRENocVRoYk05aHJRNXIwa1pSNC8vRnk3K0YzYmUxUmJJYUk5cEhsZ1FPcmo0eVIvWC91M3RxWHlzVGRqVzFIWU9rTUd2WTE1NHFrcFZkOWdSbDM1YmJmTUVsQStGK3Yydkw0ZHc2UXYwVVZkUmlMcURTclNpU1J3cTNERiIsIm1hYyI6IjA2YzljYmYyY2U2YjBkNjQxZDVlM2I1YTQ4M2U1MTMyZmEwNjUwMDQ3YmYyZjAzMmZhZDRjMjQ0ZWU5MGQxNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVscjFjYVJuemgzZjVnZ09LU1dQRnc9PSIsInZhbHVlIjoiWVdINWJBSkQ1MGNSWWI4T0NNY1I2Z0xtZWp2YlhNNTdSUktMWjN4Q3NXblFZNUlKZnpwRk91M0R5NFY1Rk5FQWtqYStTci9mWUZVRWlEc0YwTkZoeVpIOG1ITmxJcjh5QU8rUWs5QkxLMmxBbFpmR3F6RWE3N0R4dlF4UUFHYTFoUDBYSW52K1A1N3Vra2Q3TlMxZHhLSHg0SXZoOGtKNHJnUlJpU3JTMm1nd2U2VksxMG5wZWxiS3Juamw5Z1cxT3llMFlkVnNhMGhEWVlCTTZYODhyR1ZSV2VVRFBrK0IyY0laR1RiOXJ0b2p1SmxuL0lrcEtDSHZSVXdpSlYrMWFUZ0NGNmh5dUtTOFZrVWxxalM2WGNrbk5GVmxHTzFGOTJ2eXVva3VvMlh1Y3JLNGZGZlFTNVQrbURUYWt4WXl4VjdnSzE5d1dNM0M4YnY1bDNqc1MwOFhqUGV6RU52aEN3MC9nZEdaYTJFdEdvRmZsUERkRmtZOEZFUWtLT2ZwSjliZVpzRkd6bkFJT00zbWdLQUlJaUR4MFhMOHFac0gyVkk3WXhoZWp2N3lGM2djcU5WUzFrT3BTY3pDcHBybytwRkNOYzZQeWlnMWJBbEFTSWl6K1V6RWxIcTd5UTFXdHVlK29Fc2p0SDc3TXRuQzliL0V2K2E0NmdaZHNpZDlUZzB0R0taYXFuRmNPVDhxQlN5bmVSRy9zR3BKNC9iN2h4SlV3UWRUK29NYXFEUWRVZUNEV01LWGFoY2V2VGMzYzYwM3A3OW1QV2RCeXhoMTVUOG5tWGxtRGZVdU9UaHM4VVRLSUw0b1RaV3FGS2x4WXRZUjEvS3lKd2lSdVp5YSIsIm1hYyI6ImM5NzIyMDRiN2UzNDZmYzY4MmYzYmE2YjljMTQzMjU4M2NlMTliZTdmODEyZGMxZjE0YTcyMDM4YjIyYzIzZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+