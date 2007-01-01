Афиша Обнинск
В Калужской области 26 августа ожидается прохладная погода

Дмитрий Ивьев
26.08, 05:50
По данным синоптиков, во вторник установится переменная облачность. Местами возможен дождь, который может создать временные неудобства для жителей и водителей. 

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, а к полудню поднимется до +14 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, добавляя прохладу в течение дня. 

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также одеться теплее из-за снижения температуры.

Новости по тегу
погода
