В Калужской области 26 августа ожидается прохладная погода

По данным синоптиков, во вторник установится переменная облачность. Местами возможен дождь, который может создать временные неудобства для жителей и водителей.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, а к полудню поднимется до +14 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, добавляя прохладу в течение дня.

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также одеться теплее из-за снижения температуры.