Понедельник, 25 августа, подарит калужанам тёплый, но переменчивый денёк
Погода

Понедельник, 25 августа, подарит калужанам тёплый, но переменчивый денёк

Идеальный день, чтобы немножко замедлиться и порадоваться последним дням лета.
Владимир Андреев
25.08, 06:00
0 588
Солнышко будет то играть в прятки за бегущими облаками, то выглядывать в полную силу. Временами возможны короткие, освежающие дождики – не забудьте зонтик на всякий случай! Они не испортят настроение, а лишь наполнят воздух чистым и свежим ароматом уходящего августа.

Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 16 градусов тепла.

Ветерок обещает быть лёгким и тёплым, юго-западным. Он не будет надоедать, а лишь приятно освежит и пошелестит уже начинающими желтеть листьями.

Атмосферное давление в норме, так что метеозависимые люди смогут вздохнуть с облегчением и насладиться днём.

Этот день в народном календаре носит имя Фоти Поветенного. Наши предки в это время наводили порядок на поветях (хозяйственных чердаках), готовя их к зиме и убирая летний инвентарь. С погодой этого дня было связано несколько добрых примет:

Если на Фотю идёт дождь – это не к ненастью, а к богатому урожаю грибов осенью. Так что сегодняшние кратковременные дождики – отличная предпосылка для будущих грибных походов!

"Фотя Поветенный хозяину покоя не дает – на поветь зовет". День считался удачным для домашних хлопот, уборки и подготовки к осени. Прекрасный повод навести уют дома.

Тёплый ветер с юга в этот день сулил хороший урожай овса. Наш юго-западный ветерок вполне соответствует этой доброй примете.

Хорошего вам начала недели! Пусть день будет лёгким, а краткий дождик только освежит ваши планы.

