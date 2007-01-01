Афиша Обнинск
Синоптики предсказывают калужанам дождливые выходные

В субботу, 23 августа, калужан ожидает преимущественно пасмурная погода с переменной облачностью.
Ольга Володина
23.08, 06:00
По прогнозам синоптиков, местами пройдут небольшие дожди, а утренняя температура составит около +14 градусов, к обеду до +19. Скорость северного ветра 6-11 м/с.

Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха достигнет 70%, создавая типичную для конца лета прохладную атмосферу.

Метеоусловия характеризуются минимальным УФ-индексом в 2 балла и такой же спокойной геомагнитной обстановкой.

Подобная погода создает прекрасный повод освоить новую настольную игру всей семьей или посмотреть старые фотографии — те самые простые радости, для которых в будни часто не находится времени.

