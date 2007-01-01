Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области продолжится сезон дождей

Пятница, 22 августа, практически не будет отличаться от предыдущего дня.
Ольга Володина
22.08, 06:00
0 906
Калужан ожидает пасмурная и сырая погода, которая стала привычной для этого лета. Утром температура воздуха составит около +10°C. Днем в регионе ожидаются дожди, а столбики термометров покажут +15…+17 градусов.

По данным синоптиков, причиной похолодания стал циклон, действующий в тропосфере. Ветер преимущественно восточный - скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление в течение дня понизится с 741 до 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха останется высокой — около 90%.

Ультрафиолетовый индекс практически отсутствует и составит всего 2 балла. Геомагнитная обстановка ожидается спокойной — 3 балла. Синоптики предупредили, что дожди продолжатся и в выходные  23 и 24 августа.

Почему бы не использовать эти дни с пользой? Например, запланировать визит в один из калужских музеев, на который никогда не находилось времени, или устроить гастрономический эксперимент — приготовить необычное блюдо по новому рецепту, создав дома атмосферу уютного кафе.

