В Калужскую область пришло сентябрьское похолодание

В четверг, 21 августа, Калужскую область накроет холодный атмосферный фронт.

По прогнозу синоптиков утром столбики термометров покажут +14°C, а в течение дня температура не превысит +15…+17 градусов, что на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

После сильных ночных дождей осадки немного ослабнут, но не прекратятся. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3 м/с, при грозе до 11 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст., относительная влажность около 80%. УФ-индекс всего 3 балла, геомагнитная обстановка составит 4 балла.

Метеорологи предупреждают, что в ночь на пятницу, 22 августа, температура в Калуге опустятся до +9 градусов, а по области — до +7 градусов.