Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужскую область пришло сентябрьское похолодание
Новость дня Погода

В Калужскую область пришло сентябрьское похолодание

В четверг, 21 августа, Калужскую область накроет холодный атмосферный фронт.
Ольга Володина
21.08, 06:00
0 2195
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По прогнозу синоптиков утром столбики термометров покажут +14°C, а в течение дня температура не превысит +15…+17 градусов, что на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

После сильных ночных дождей осадки немного ослабнут, но не прекратятся. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3 м/с, при грозе до 11 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст., относительная влажность около 80%. УФ-индекс всего 3 балла, геомагнитная обстановка составит 4 балла.

Метеорологи предупреждают, что в ночь на пятницу, 22 августа, температура в Калуге опустятся до +9 градусов, а по области — до +7 градусов.

Лента настроения
12 оценили
0%
8%
0%
17%
8%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJSdENBUlZjZmlaZitVOUlaWFlTaEE9PSIsInZhbHVlIjoiK0tsS01MemNhUVo2c0FoeDlwN3l5TVcwMjNIcHNBMG5VTUQvWi94UmhUNHpUTllSQ2N0bXdKNHZ1U0VwanhqL3dBVEFIU2F6OWJBdkhXSHR4czc2YlFNWXFLbFZYMURGM3BnWndXcVJCNHRCanFTem9QSU1zbXp5a0xNZGZpWEJjRWVzTjYwU2NlWno4TUNZU25aaUxJK1lRU2F4NGNWbU44OUVvN3NocmxKWVNsRDVxMVBLN1UxSXJ6RE02NE52MzRSZVZDUTBNYnNRS0ZnRHEvY3dOalNlWWFhN2gyTmJUZUJZeDdDUVprVUREWUtTSmZ2dFF5SjI0Z0p5NWZRc3ZIelA3L3p0NmJSQkpscm9vdVRQZFFkUERzaWRjWjZNb3hLR05BU3pKL3pVRzJ5dGJwaVEyQmhidVl6UkJFRFBhMzdEazA5SjBWcjU3dUpXc3ptVmhlOXJRQW5weEFRWUYwbkdTb21ReGQ1Tm1hcVpUSmNRUW9GK3dlM04xVzlpOUladXBMUTZmelU1Q2NXRDhyaW02ZFM5OWNQSkFMYzc0emlOcTZzN2xOQ2E1WVdyaHhabzhJRytDWTMzRUNITyIsIm1hYyI6IjE0MDQzMDk0MjUzNjYzODkwOTMzMDlkODJhMjdlZDhmMzdkYzJiMmM0MWY2YWJkNTY5MTFiNGRkNzAyMjg1YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5BL1RjcU5JMTc3ekJUa1poWi9YYVE9PSIsInZhbHVlIjoia0M0QmxkTGN5cUNVYkZQN0QzaTNHTFRBTjh5V1N4YXh6WEt0N0FiMCswR1I3M29tUUVVbnp0Mi9vSnVYZXlLUEg5N0p4eFRTei9URG9nMlJMUXlrNURIOXZoNUthdnFoeENqYThPVi9JR0lVNVQ2UFh6RTVEejR2TUQwb29aVW5ja0FCNHJOemhyb1BQZVJBVjRvWXlWbngvU0ZDR0NNcFFOOEJVa0tQRUNrbmY3RklxQ2dYckJxbEFTZEJGbWVSb1d4UzV2QmpxS0t0Z25WK1JYeWJWdDA2Z29kYnhFakh5V0ZLcnJGWHI2SThCRFloeEVwVmVaTUhydjQvSVZzencxWTF3WmFZTVNHcjV6eVBZSVRPUTVtUlJzYjZrQ2M3M20xUGcwU1A4c2NYUjA0elRnTlA4ZWhEMU1ISFN5RlFXMlBjMVNIYkxmb2htTml4cFB0OFVJTE9YRG5vdDdhK2ZvelVKeTh6Mi9yM0V2MmNvMURWWmlrLzVhRVh3Q0prRDNXdnJnM1BWMnhTWTI5dmdBdU56VUxWc082MFV1amZ3ZGNOUGlMbWsrQUg5aDFPUHh6ZW1KMTB6MzJadnBlU1N2Zmk0NlUyM1ZzMDhrYW1DekVDTVFlQTZxbmcyMlhGVjBhazZxOU1POEFrRDlrS0RJK3g4d2lZbjBqcDY5MkVaano2TjlNUDdKTTU4WWVjeXZCWVhRb1RVZ3NqUS9BSjZBZTRNZktZU3QvK1E2QlhabUVCNWtiaE5uMCtMSUhVZ3ZwbnZtVExRRnlZaGxPTlRmcWk4VDZyYlBFeUdDWTZXMVVVYXRKQmVGR3Jhc2hMOHJzbWI5MzFsUElVVGFMZCIsIm1hYyI6ImUyMDBmYjBlZmM3YWZhODE3YzljOTcxZmJjODhiMjk0NzcwYzY1MTUwMzViNWFlN2VlYTRlNWUxMmYyZTEzMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+