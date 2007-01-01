Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Среда станет самым тёплым днём недели в Калужской области
Новость дня Погода

Среда станет самым тёплым днём недели в Калужской области

Метеорологи прогнозируют среду самым тёплым днем текущей семидневки в Калужской области.
Ольга Володина
20.08, 06:00
0 1720
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утренняя температура составит +13°С, постепенно повышаясь до +18…+22°С в дневные часы. Погоду формирует западный ветер, меняющий направление на юго-западное со скоростью 6-11 м/с.

Облачность будет переменной с периодическими прояснениями, во второй половине дня вероятен небольшой, а местами умеренный дождь. По данным синоптиков влажность воздуха сохранится в пределах 52-63% при атмосферном давлении 737 мм рт.ст. УФ-индекс останется на умеренном уровне в 4 балла.

Небольшие геомагнитные возмущения в 5 баллов могут ощутить метеозависимые люди.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZHSmVLbWpqUVhzRytIRkZXUHhiaVE9PSIsInZhbHVlIjoieGIybHBSNnRrY0FYRm5veWFrYkxLa0JVR2ttMUVwVERoNFh3Y1FRTDJkZU1LVU11WC9mbFROZldLTktuMnNDWXY0eUh1N0Z3b1R4amRyTENuT2s1RzhXaXI2cVB5enYzN2pNY09xbjU5cER6a1AzOEMrL0RPK3B5d0lhaEEzaEh1UncyQzFpcmxPK1RaUWtGaE9DRVU0ZDlldm9RbGRudVJrZUZsZXlQWjlENklTSllra09zUzZhRkkySTV1WnRYMGlmU0VHRnUvYmVvUk11WHBteTBwem43cXRudUlZeVg0L25MbG5MMzFnN0VnRmRSbVJvaHZRdnV0UTZMZTVOREJoR0o0bnNnM1UzcW1yd0RiSGl1aXR1Njlmdnl1TnV0TDRIZFJSRmpOTjJGcUF5TlBFNE1FMTlhbVJDSWNta1F5eHpkcUg1WTdjK0lkZ3dRV1R4SEdyTC9wRDNiYndDNUJRV01qSnUyWjg2VlhWcWh5YmJzOHJXdTNtYVUwZ3IrVXliVzdFY3lMNFNHNDZwTGxOSkN3MGtMaUxGbmJ1d1hxa0JRTnY5cFJSUFhQei9NOWVLcnZVTy9PNjJJc1NGSSIsIm1hYyI6IjAzMWE1ZmE5MDE3NzU4NDcyZWYxM2Q3NzYzZTFlYzAyYjBjYTRkMjhhNTg1MGUyMGQxMTI0ZjQxMDZlYzQyNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxLNWVlcW9GM3BTa2grdm82Qkg5c3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ29BNU5TQ1RXNnVSMVJHR09sbGZvM053RnluemlabWhUQkFsSk1RdzFrQjVkSklrbmNQbUNpVGhqbWxDeXU2cldDWGgrTnpmbzU1WTdwMEp1TXU2dWJBOFJ2NWR0SzZqTnQ5YmRveVIwNEkxaXpkSXpCakxGSnhjTzdoanpNWmV1YUcyT1BpZ2ZFS1BONnpqL1lBM0ZDMG5ZVC9TTmhDc3dNWlhtTHNFdUJiay9CQVVaOHVYZmJjc2RHWkc0UmlUcXFFWEYrWEE5aFp5aWt5WUNmNlNvTHpZczRiZ1JlK0FvVTcyV3R6dDEvQWhEZExKSHlxU3BZT1VRSzNlQmtCeFZUaFZKeENEK3FJbzJ2R09uUlY5d1dWQittTHNjVnNoQkQxZlg4OHBPTER3WXFxYnhKRzQ1M25tWGJlNHR3b2NlR1oyaDllZDZ6S2hUOFBPVVA4U2xDRkxNbURld1FDYi9OK1lncUUzY1VhakY5VVNteTdqSk1BRDcweXFPQmRoajVjVnpxUmpnL2sxMjJYcDlVZEsvbWkzUXBnM1d1aTVIKzBGVkswTDY5anRIa0hZOERaMWs0TnlBZENyc0ZBVDc0WWx3SUgxbVZDTlppTHluZ0pscXRHNUFpRXdFQ0dHM1NhNUtKaXlndDdwMjB3d2FteGhUbC9wOFIzakpQcVpqdzk3eVp4aDQwNjNueTdQTDl0dVkzRm9PaExSYmJYWXMwaVlWdDBaWjJZWFQ5OFV2RjF1Q3NheEZKbDRGWWN0c0M5bGFuMEFkRmtuOFhNVkhiU0ZDcHQ0TlRCL250dDR4WWhJaXkyMmViQmVQaWNrS0pKc3ltZ2V6L2RuTkFDSiIsIm1hYyI6ImUwZWE4NTNkYzU1ODZmYTg4YmFlZDYxYzdmYjBhMDBlMjVlYTIxZDY0OTU0NWQ4NTczYzBjYzg2OTU3N2FmYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+