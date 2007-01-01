Среда станет самым тёплым днём недели в Калужской области

Метеорологи прогнозируют среду самым тёплым днем текущей семидневки в Калужской области.

Утренняя температура составит +13°С, постепенно повышаясь до +18…+22°С в дневные часы. Погоду формирует западный ветер, меняющий направление на юго-западное со скоростью 6-11 м/с.

Облачность будет переменной с периодическими прояснениями, во второй половине дня вероятен небольшой, а местами умеренный дождь. По данным синоптиков влажность воздуха сохранится в пределах 52-63% при атмосферном давлении 737 мм рт.ст. УФ-индекс останется на умеренном уровне в 4 балла.

Небольшие геомагнитные возмущения в 5 баллов могут ощутить метеозависимые люди.