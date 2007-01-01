Афиша Обнинск
В Калужской области установится сухая и теплая погода

19 августа в Калужской области ожидается облачная погода без осадков.
Ольга Володина
19.08, 06:00
1177
Утром столбики термометров покажут +16°C, а днём воздух прогреется до +20°C. Лёгкий западный ветер 3-5 м/с создаст ощущение прохлады, но в целом будет теплее, чем вчера.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. при влажности 65-75%. УФ-индекс и геомагнитная активность достигнут 5 баллов - это умеренные показатели, но солнцезащитные средства будут не лишними, а метеозависимым стоит поберечься.

Характерная для второй половины августа погода - лето ещё не закончилось, но осень уже подаёт первые сигналы.

