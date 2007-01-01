МЧС предупреждает калужан о грозах и сильном ветре

18 августа в Калужской области ожидается ухудшение погоды.

По данным метеорологов, в ближайшие часы местами пройдут ливневые дожди с грозами, сопровождающиеся порывами ветра до 15 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся до 21:00.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице. Ветер может повалить деревья и повредить рекламные конструкции, поэтому стоит избегать нахождения рядом с ними. Также лучше убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы, которые могут стать причиной травм.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам «112» или «101».