Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода МЧС предупреждает калужан о грозах и сильном ветре
Новость дня Погода

МЧС предупреждает калужан о грозах и сильном ветре

18 августа в Калужской области ожидается ухудшение погоды.
Ольга Володина
18.08, 13:46
0 567
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным метеорологов, в ближайшие часы местами пройдут ливневые дожди с грозами, сопровождающиеся порывами ветра до 15 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся до 21:00.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице. Ветер может повалить деревья и повредить рекламные конструкции, поэтому стоит избегать нахождения рядом с ними. Также лучше убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы, которые могут стать причиной травм.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам «112» или «101».

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQ4UVR0akM5bUViMW10QjRmeEphWGc9PSIsInZhbHVlIjoiVWFaVmcxSmlRbFdEMFJQZ0JtdHZWY1FOYjRBWGQ3a2hBc1pUQ3pLY0VrMWtXbThaYVd5YWVZektXdGYwY0YrK0xoSEp1SDd2K25aZndvZ2JEY1VlTW0xZlVITW5aWHNDWGlKS3d2dUdpUHZwMG45MDV3NW9zS3FHVGVrbTJ2L0pLcmg2cDdIdXJ0ZDhGd3JZRUIyaDdwYzNLK2dsWkdiZ2h6TExqdThjWmx6OGllcXEyNjRyMUdQc0hFU1VCaWNkbUlIYlVtbVQ5WW1KbnJhcFU4R0JMam9JSjRkcFRjM1FlaDNFREFseko3SWNwZkJBR3I2MzlDTjNocnVMMDFzVlRxK0dqNWFSWklWaE1CbnhrbzNRQmhoYjBWSHJtWmlpd2c0aVRHdFlrU1llU05kR05ybzFTU3FlRFlhVXFoeW1RdFVrSjRhUjNlTytvcEwrbjJNSFRTWTRHd0JWbmowWXMxaFJISlJLOW1JcUkwVTVQTEl2V1VBSmEwSDQzY2JDRVpFc3RKd2NBL2N6eHIxa2RVTmd2OVNSR3ZpcGVwYjVTNldDYVUwMnF1TU10MjBNRjBIMldya3pzM1N2aWVucyIsIm1hYyI6IjY5NGM0YWNlZGRjNWE0Nzg2MTBjYzZjOTE0ZGExYjkyMjBkOGNjN2E0YWVmYjY1NGM2ZjJhYjE5ZTI5ZGQ1YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlE2cHVHWjBhS2ZjZys3YUFPeVQzcHc9PSIsInZhbHVlIjoiUkxMU0V5UUI2WmFndzM1NFZobmNjcDBxWVZJTHk0MmYzNHAvWThXSXRZQnFtNXJLN1ZqM1lvSFdoeURPdTlPZWNETUhmSUhBL3orNG41MU5NNjZlNnlacUpFY2trOVhHZXFqcUwzZDBKeXJ2QjNBdnFTUnhiamoyR3gwbWw4bzZJblBUbTNXak1tcW1ZZFdJSmdaNWcvbUg1R1VXM1lsSWk4ZGgrN3FvM2I2MnVqTGwyQ1RyYkUzK2cwTUhNM3B6ZVhSWHFFYWVheCtLL0pyZk9MNDJva3BaWVFZdlpQS2Zray9IRFhrNmNoOGsrbzlsOE9td1VhYzFtbVpFci9nTTdRSi9Lam1VNlhxSW9kc2FxbFRHY2pldHNQZGxycGRTS1RGbU9henhzd09OYjZqaFdYR3BqbEptZG43MmpSNTRVZ2YzVzYwVmJ6YmdlcVdackVUa1ZBM2lKREVFSHEzcFY3ejFrdWM3VG5obDZVQkNaVTYyWmtSQnhyY3JJZlpCaW9FVE56YWJ1cGg4djl1OWxYZ1ZuakptUkQ5ZDBlZWxFYXk5dGR1SmxvalZMMGdWRlVtcEZWUFEzMDJFSHF0Ykk2b2N6MndMMFc4NlN5MDdKWkVwcHkzbXhuOEpYUEMvLytIekNiUmdxT1ZjVyszWjRsYXlKMHJ3REtKYXA2dW5tcnNLVEliTDhrY2ozU24yUWF3a3NLS09YMjBxUlJrVk9oV3BoVkk5NUtmT21SMm85bzMrZ29TL2lLMFRwYVppZTJEVU5UY0YwTWF0NTJ1TUhLbllsZm5EYzJPZ1RPTE5Fcm0zbmQxY1ltUllIN1JPZ29ES0pHNXdJRkwzVG1LUyIsIm1hYyI6IjA1YTEzZGE2YmJjZTE2MTk1MTViY2YxYWEzY2Y4MDc3OTU3NjBlMTNmZTAxZmU3ZGNmYTdhYzQ1MWY0NDhlZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+