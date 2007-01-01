Тёплый выходной подарит калужанам комфортную погоду
Сегодня, 16 августа, калужан ждёт практически идеальный летний день.
Утро начнётся с прохладных +13°C, но уже к полудню воздух прогреется до приятных +24°C. Юго-западный ветер скоростью 3 м/с разгонит возможную облачность, сохраняя солнечную погоду большую часть дня.
Метеопараметры будут в пределах нормы: влажность воздуха составит 44-58%, атмосферное давление - стабильные 740 мм рт.ст. УФ-индекс достигнет средних 5 баллов, а геомагнитная обстановка останется спокойной 3 балла.
Вечером возможен кратковременный дождь, который освежит воздух после тёплого дня. Идеальный день, чтобы насладиться летними деньками. Утром – свежий воздух, днём – тёплое солнышко, а вечером – уютные посиделки с друзьями под шум дождя за окном.