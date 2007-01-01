Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Тёплый выходной подарит калужанам комфортную погоду
Новость дня Погода

Тёплый выходной подарит калужанам комфортную погоду

Сегодня, 16 августа, калужан ждёт практически идеальный летний день.
Ольга Володина
16.08, 06:00
0 133
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утро начнётся с прохладных +13°C, но уже к полудню воздух прогреется до приятных +24°C. Юго-западный ветер скоростью 3 м/с разгонит возможную облачность, сохраняя солнечную погоду большую часть дня.

Метеопараметры будут в пределах нормы: влажность воздуха составит 44-58%, атмосферное давление - стабильные 740 мм рт.ст. УФ-индекс достигнет средних 5 баллов, а геомагнитная обстановка останется спокойной 3 балла.

Вечером возможен кратковременный дождь, который освежит воздух после тёплого дня. Идеальный день, чтобы насладиться летними деньками. Утром – свежий воздух, днём – тёплое солнышко, а вечером – уютные посиделки с друзьями под шум дождя за окном.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImcrWFk3RWswNHhJaFdTV0g5VzhDL2c9PSIsInZhbHVlIjoiS29vLzhhQXY4UHdJWWJNU0tCNytiZUk0MERwWEdHYkdTcHhYUmcyR010S242a3VURzRESjFHZjNlbTE2a1FqdWdvdUZkSStZdlAwZnZONW9hclpYTE01b0ZnbWhaNmI0bVUvWDRERStqT0ZBRStKYnBQUlluTXhqLzNOczdPS2xLeVV1eDBTYUdIWUJIdkc3VjgxVXVqSEd4MWE4bWlyL3hTM0s4dnJNbmU3ZUN4eEJRdmRsMUFvdVVoM0MrM0tiRE93UXVhMWNRM1VPdksrZTE2VFVIYk55YXhwRE5kUXVxd2JFVGdiRkgxUytVdjJkUzhkLzkzUnZTY1FuRUFiZHlvd2F4WmZZUFNiVWRPeUUvVEh6M2t4SE44MmszcFp3eDNRSGFMS056a3lPRFpnSkdiZHNIU2wzTDd5ak5WQnkvZTNML2F1alQ4R1JTcG43TFliL2g2cDJnZzZwT3VoTS8zR2tnYkpjcWhBM1l6dVl4aEpEWHA4ay9yZFhvRGUxNzJxaTEvK2trZzdaanFCWi9IQjRxT1FqT3JxRXZkbkplaXFsZVlLMEpPa2h5RkliVjZUSjBaVmxETkFqQmV1TCIsIm1hYyI6IjI2ZTNkZGFiMmFjMGUzZmM0YjI4YzdiYTExMWY0ZTk5YmQ3ZTkwYzVjMjE5MTgwMjIzYjc0MDE4YWM3MGQ4MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit5NmVGKzdrVWVocTJyMWUwalNod0E9PSIsInZhbHVlIjoickhHSjlZMGRRVlNjUHRYaHVkc2VZWDhqak4yRWJyakIvenJoV0JKZVFTblpyK2F3YVBMUm1kN3FHVEJYdlB6QTExd3FDY3NlcFM3UGNGOW9hTjArWkF5T2pxUVJnUEtNTzF3aWVjRDVWOVJlZ2MwQmppM0FWeDFxelpXREVMWmVxMk82Ty9qRWNDaE84aHFEYlV3T0xrakxIelh6RlR4V2d4VVBQTFV6eWdMS3dDOUJ3UTBPa1B3MS9RaGRGUlE0NGZmTHNwc0dxcTJBTVNONm11cmNwczc0VFZ6RlhSWXhPR2dsOVdSRGg4UDd6S1RKaVlnNnczalFBMkhsWFROalhlc3F1NjB3aGpoS1I0Q1UrYTM3cUxYTXBnSWx3U2Q2VllKa2x6UkdreDdrTXdtSHhoenlxbzgzRU13UWNJU2NmcDN1YkdNR2NQWTF3ZlFrREpQRWUvek40UTcyZnNrcUdJYy9GZERTeGJIcHBoK2pHcEQyR1V1SDgrbUFWTUY0QzlCd2c1cUxzbmg1NG1qL1VPK3BsU0VGTWlrNUJ6dE5uekVMR0NIQ3dSdm4ycUkvOThWYTI4ZkdTSGtwYUpWZUJscTA1T2h4SnZ0TVkwV29xMDgxdFE3RTJGNmdXNDN4bnZmUVpudTU0WkgyNWphQXNkTEZOVjFXbEZQSTRmdkRpSFdod1d5L1NueXJuMno5cVhNZHNNYkpXd2FoSUF1QlNXcG9Mck1oZGg1TVFhY2VYM083T0ZRc2Q5RmNuTERCQWMzdDcwZmI1WTY2MkpVTTg3MkVpTVozQUk0bHZtR3grUUt2RTNhaXZ5V3c0MFhXQkFrT1RuVDRDMXdIVUpnRyIsIm1hYyI6IjhmZjljMWQyZmI2NzA0ODAxZGU0NjQ5NzFjOGQzZjE0MTkyOWUxNzhjOGEzMmZiZWQ4MWUwNGQ4NDIwMGNiZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+