Новость дня Погода

В пятницу калужан ждёт золотая середина августа с идеальной погодой

15 августа погода в Калужской области сложится максимально комфортно для любых занятий.
Ольга Володина
15.08, 06:00
0 642
Температурный график +17°С утром и +25°С днём идеален как для работы, так и для отдыха. Северный ветер 3 м/с обеспечит мягкую вентиляцию без сквозняков.

Детальный прогноз: • Атмосферное давление: 748 мм рт. ст. (идеал для метеозависимых) • Влажность воздуха: 50% (ни сырости, ни сухости) • Солнечная активность: УФ-5 (загар ложится ровно) • Магнитные бури: отсутствуют (4 балла)

Профессиональный совет: если давно откладывали фотосессию на природе или покраску забора - этот день создан для таких дел. А любителям гамаков и шезлонгов можно смело запасаться книгами - погода не подведёт!

По народным приметам, такой день середины августа предвещают тёплую осень. Проверим?

