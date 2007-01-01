В Калужской области ожидаются ливни с сильным ветром

В ближайшие часы 14 августа Калужскую область накроет сильная гроза.

По прогнозам метеорологов, ливень с порывами ветра до 15 м/с достигнет пика около 15:00.

Во время непогоды лучше оставаться дома и избегать открытых пространств. Если вы оказались на улице, держитесь подальше от высоких деревьев и металлических конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «112». Спасатели готовы оперативно реагировать на любые обращения.