В Калужской области ожидаются ливни с сильным ветром

В ближайшие часы 14 августа Калужскую область накроет сильная гроза.
Ольга Володина
14.08, 12:55
0 1054
По прогнозам метеорологов, ливень с порывами ветра до 15 м/с достигнет пика около 15:00.

Во время непогоды лучше оставаться дома и избегать открытых пространств. Если вы оказались на улице, держитесь подальше от высоких деревьев и металлических конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «112». Спасатели готовы оперативно реагировать на любые обращения.

