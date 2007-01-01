Середина недели порадует калужан умеренной прохладой

13 августа в Калужской области установится типичная для этого периода погода – без резких перепадов, но с легкой прохладой.

Облачность будет преобладать, однако сильных дождей не ожидается: осадки, если и пройдут, то кратковременно и локально.

Температурный режим останется умеренным: утром в Калуге столбики термометров покажут +14…+16°С, а днем воздух прогреется до +19…+21°С. Легкий ветер 5–10 м/с создаст ощущение свежести, но не испортит общее впечатление от дня. Влажность и атмосферное давление будут в пределах нормы.

К выходным погода улучшится, и жители региона смогут насладиться более теплыми и солнечными днями.