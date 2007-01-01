Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Середина недели порадует калужан умеренной прохладой
Новость дня Погода

Середина недели порадует калужан умеренной прохладой

13 августа в Калужской области установится типичная для этого периода погода – без резких перепадов, но с легкой прохладой.
Ольга Володина
13.08, 06:00
0 399
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Облачность будет преобладать, однако сильных дождей не ожидается: осадки, если и пройдут, то кратковременно и локально.

Температурный режим останется умеренным: утром в Калуге столбики термометров покажут +14…+16°С, а днем воздух прогреется до +19…+21°С. Легкий ветер 5–10 м/с создаст ощущение свежести, но не испортит общее впечатление от дня. Влажность и атмосферное давление будут в пределах нормы.

К выходным погода улучшится, и жители региона смогут насладиться более теплыми и солнечными днями.

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpHVitLbSsrQm9lUXoxMTlCTU5Ed1E9PSIsInZhbHVlIjoiU3hWM3I4bDRhZzZQZC9yOVpCYy9LbU9WK2pOcnhWVm9LN2F0ZmNzSzFwME9KWDRtZXgyUGVBYkliUS9TR0gzbFFHUTIwNi81NmtGUFl2M3N1aTBCWERkTy9qTkZBZjV1L2lTMW9PZ212ZU9ZU3JpZE5GNkNmUzFMVnhwa0NHRHUvNFBIVUkzdThuOVJJdXRhQnJCSUc3MStwVUVHcG9VeDE0cFdJR3JjMjhWcThJaXYvcnE3R0htVE83UkpOS2dXaWR5Zi9nZ2pUbmg4bGx2OEF4OUFudWpxd1lyV3lQbU1ldzJ0cHZLUGxneERQN0RZbW5JLzRpSWZOQmUwUmtmTDZkR2FEYWxneFhSREFHOUk5dGtab2VqMVBVS1VaUmRPd1JiOExuU1Z4U3BCQ095NkJ6YVNGTG1kMEo2SDFOdk5iUkhRb3IyZHJJd3dVdWVmNFpDc1h5NmR1QUVqYnRoZ2Nxck1iaG0ya29tY0JMWmw5YnIzRzVYWTh6UEh2ZUN6L2oxazIxdGJuNSsvK0RSa2Y2MElSeGFqcmdRZXRrMjZqeWRQMFFuY1gzWnhZMWFsK3ZWVE5SWEhpdVZJS2RJdyIsIm1hYyI6IjAyZTRmNTEyNGE2MDNiZDE5NjYzMjI4YTkyMDQ4MWRkZjlmNmRjNjYxZDFkMjQ3MWU4NzdiNWIzYzhhMjExNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFpSFVkZ0lHSGsxR0cwRmVjcy9ITUE9PSIsInZhbHVlIjoiaG95V0NzNXhZeE5LQlhVVVBKSVJGeG1VRkhOWDFGaWVlbkV6VGEydXhKaTJJRExXZUQwbmVwYmJjdmVkTTVLeWpjb3M3a05DUnV6ZUV3Yk5ua3dNMkQ0WUFzeFBJbHZQaVJHZEJ6dHhKWFZmdGNPWFF6Vi93bjVOaE5nMUthdlpOM0IrWWtpZ1FRSkYwcExRbjNGZkhaM3V6ZVJncXF6ZGJIY2RxR3BKa2RybU1GaGVQeUhnM08vMzcxM3gvWkZFTW40Q2U4Vm9xOGNoSG5HdExPWkJ1YTNtazFoYlJ5cXdBeDVoSWQ0eHYyU0pHRFRPL1BEZk9EdjRiY0xHbUdXMTU1c3NhZzJWZjVWMFlXK0wvZnBwSi9lS3MrdVJsV1FoempZbjBKeFF4ejVod3ZySEVPNUdmZUlTeVZtSWo1WG81U0dBWWNkSFhsWU1SVWs2cWFnbzNwWUhxQUtMeHRTZnBWa3pqTVQ3ZSsyOHJRQ1BtQXpYWmR6V3BLZDZEeUF1MkhVUEtxY3Y4RWNpbjUxZDNIRGFBZzhVeXNwbHdHc294VkZLT0Rhdkx4VDA1Y0lPbGlXSU5IMEorWUJkb0dQUXZ6WGZ5NWVrMytOekZsRTNNRU1WVm9ueHRNMmgxK2lESWpTUmp4VTlpcHg5SHNoM1JUd0NlTEMxMmxTOXEzazlMMlkzOXNYT2JXa1pNMmVnWS9uWVVkbW55K1BXUG5KR3l2OHR1VGh5MjRmdFZkT1pWNGZyQ1NlWGVvUnYrVFBNSGVUQXNubUZKNWVWU1VJL3ZxUHRPNUgxR0xFM2VUeDVXWW9Cb3pzZEJDbUgzdDAyUjkzRzhnV2lORC9rWWRFUyIsIm1hYyI6ImU4ODcyODhjYTdhZTJiNTE3NmZlYTAwOTJhYmFlNzBlNDc0ZDZlN2E1NzlkN2M1NmNiMmU4OWJkMTU0ZGFhNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+