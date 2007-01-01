Афиша Обнинск
Погода в Калужской области улучшится к вечеру

В Калужской области 12 августа ожидается нестабильная погода.
Ольга Володина
12.08, 06:00
Утром столбики термометров покажут +14°C, а к полудню температура поднимется лишь до +19°C. В течение дня возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами, но к вечеру осадки прекратятся, и небо прояснится.

Влажность воздуха останется высокой — 70–75%, а атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Ультрафиолетовый индекс будет низким (3 балла), а геомагнитная обстановка стабилизируется до уровня «спокойной» (4 балла).

Несмотря на переменчивость, вечер обещает быть приятным — отличный повод прогуляться после дождя, когда воздух станет свежим, а природа — особенно живописной.

