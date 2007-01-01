Жителей Калужской области ждет пасмурный день с умеренным теплом

В воскресенье, 10 августа жителей региона ожидает облачная погода с небольшими осадками в течение дня.

Утром столбики термометров покажут +16°C, а к полудню воздух прогреется до +22°C. Ветер западного и северо-западного направления будет усиливаться порывами до 9 м/с.

Влажность воздуха составит около 60%, а атмосферное давление — 746 мм рт. ст. Ультрафиолетовый индекс достигнет 5 баллов, что требует умеренной защиты от солнца. Геомагнитная обстановка останется нестабильной — ожидается слабая буря в 5 баллов.

Несмотря на пасмурную погоду, день будет достаточно теплым, чтобы насладиться прогулками в парках или уютными посиделками в кафе. Идеальное время, чтобы взять с собой зонт и хорошее настроение!