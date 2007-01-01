В Калужской области ожидаются дожди

По данным синоптиков, в субботу, 9 августа, будет преобладать переменная облачность.

Местами возможен дождь, который может создать временные неудобства для жителей.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, а к полудню поднимется до +21 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, добавляя легкую свежесть в течение дня.

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также соблюдать осторожность на дорогах, так как осадки могут сделать покрытие более скользким.