Погода В Калужской области ожидаются дожди
Погода

В Калужской области ожидаются дожди

Дмитрий Ивьев
09.08, 05:50
0 734
По данным синоптиков, в субботу, 9 августа, будет преобладать переменная облачность.

Местами возможен дождь, который может создать временные неудобства для жителей.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, а к полудню поднимется до +21 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, добавляя легкую свежесть в течение дня. 

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также соблюдать осторожность на дорогах, так как осадки могут сделать покрытие более скользким.

Партнёрские новости
