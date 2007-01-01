В Калужской области 6 августа ожидается теплая погода

По данным синоптиков, в среду установится переменная облачность без осадков.

Температура воздуха утром составит около +20 градусов, а к полудню поднимется до +26 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, добавляя легкую свежесть в течение дня.

Специалисты отмечают, что погодные условия будут благоприятными для любых мероприятий на открытом воздухе. Однако рекомендуется использовать головной убор и солнцезащитный крем, чтобы избежать перегрева на солнце в обеденные часы.