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В Калужской области 6 августа ожидается теплая погода

Дмитрий Ивьев
06.08, 05:50
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По данным синоптиков, в среду установится переменная облачность без осадков. 

Температура воздуха утром составит около +20 градусов, а к полудню поднимется до +26 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, добавляя легкую свежесть в течение дня. 

Специалисты отмечают, что погодные условия будут благоприятными для любых мероприятий на открытом воздухе. Однако рекомендуется использовать головной убор и солнцезащитный крем, чтобы избежать перегрева на солнце в обеденные часы.

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