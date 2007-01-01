В Калугу вернется теплая погода

По данным синоптиков, 5 августа утром в Калужской области будет облачно, местами возможен дождь. Днем погода изменится: небо прояснится, и осадки прекратятся.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, а к полудню поднимется до +27 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, добавляя легкую свежесть в жаркий день.

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт утром на случай дождя.