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В Калугу вернется теплая погода

Дмитрий Ивьев
05.08, 05:50
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По данным синоптиков, 5 августа утром в Калужской области будет облачно, местами возможен дождь. Днем погода изменится: небо прояснится, и осадки прекратятся. 

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, а к полудню поднимется до +27 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, добавляя легкую свежесть в жаркий день. 

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт утром на случай дождя.

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