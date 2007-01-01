Калужан ждет солнечный и теплый воскресный день

Сегодня, 3 августа, жителей Калужской области ожидает прекрасная летняя погода.

Утром температура воздуха составит +20°C, а к полудню прогреется до +25°C. Северный ветер со скоростью 1-3 м/с и малооблачное небо создадут идеальные условия для отдыха на свежем воздухе.

Влажность воздуха будет находиться на комфортном уровне около 50%, а атмосферное давление составит 747 мм рт.ст. Специалисты отмечают высокий УФ-индекс - 6 баллов, поэтому стоит позаботиться о защите от солнца, и низкий уровень геомагнитной активности - 2 балла, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода делает этот воскресный день идеальным для пикников, прогулок в парке или поездок на природу. Не упустите возможность зарядиться солнечной энергией и хорошим настроением перед началом новой недели!