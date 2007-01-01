Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калужан ждет солнечный и теплый воскресный день
Новость дня Погода

Калужан ждет солнечный и теплый воскресный день

Сегодня, 3 августа, жителей Калужской области ожидает прекрасная летняя погода.
Ольга Володина
03.08, 06:00
0 199
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром температура воздуха составит +20°C, а к полудню прогреется до +25°C. Северный ветер со скоростью 1-3 м/с и малооблачное небо создадут идеальные условия для отдыха на свежем воздухе.

Влажность воздуха будет находиться на комфортном уровне около 50%, а атмосферное давление составит 747 мм рт.ст. Специалисты отмечают высокий УФ-индекс - 6 баллов, поэтому стоит позаботиться о защите от солнца, и низкий уровень геомагнитной активности - 2 балла, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода делает этот воскресный день идеальным для пикников, прогулок в парке или поездок на природу. Не упустите возможность зарядиться солнечной энергией и хорошим настроением перед началом новой недели!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQyQ1hUUDlYTGJ6VkFMQzFsRE42NHc9PSIsInZhbHVlIjoidTl6azA4NlN0Ymc4Y0tqcGZWSHM2RVFUVm1sTDJHSXBRTnBZS2JkYWlvN1ZVOERjRGFQenpoS1RsL0dLTVFLS1lFL0oveDgzTXIycWN5ZVorZ292RUZ6dHpwem11dlBwUjBFbTlGQVJub0MwT1hvazdFUUtWQ0k5RHRlelNwYnZpQXdNa2NsTENrTEZYc2Vnc3pYb0tCMC9WQlAxOWczRURxYjlpYzFEazZtU0RFK1JOT3hzelg1V040cHJQc3V0NTl0NnNZM01LbVRERFkxd3VmdFNSTFdPZVJqcXZNRTFjTVg4OHpNdVNSVWV6RnhLbklkalQ0R2IyRm11K00rMVhCZUdaVmZ3N3VZWkp3ZXh2TnJKdFNxaW1MNFJQdk5BSnByYnlOeFRxY01BdWtiZWJCdjA4Y3NmaGR2TmNOVWpJUW5nOXJQQlZwSVpMYmFINFFRS2JydTk5Z0REYjBVTk1maTRCaVZ6MXM4bWx5RzV0Y29TU2Z2TXdFU1RLZU9CSXBLcjBibFJDdVBYdFp6SGlXdTFDd29heVJFaUFNbzltOGZKUXZlbE1DWE5IQk00L20yMGxPTnVHOHBQWDV6QyIsIm1hYyI6IjMxNWZmZmQyZDNhMTUzZTRlMDQ1NTI5OTdmOGI0NGM3ODQyNjlkMWI1YzkzNjgzMTNiYTZjZTA3Y2MyODRkOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFLaFJpTTFQTktjRXlUdC9tKzNvWmc9PSIsInZhbHVlIjoielp1UnNaZ0h2YWV4dG5aR1pGbkppQjdoaUJ2T3lBSUFQSE91MVZJY3cxK01BNXgzVXNHazEwV01hVGtENUNXRURISXowTXpjcEt3NFp2cWV0QjFyZDk5aEUyM0RjSzBFVHlBODJ3eDdRUnd6MXQrcmNTTHdKVHlPdFhKOXl2dUNOa3VBL3BKTmZpREhQZGVUZDBubTFhUCtiZ2VHSHExSzlMWnFKZnFTV3RISnhZQnB0eTYwcnN2Z1VpRE5SOG1PVXlqY1cyVjFEUWtzK2dUOTIycE0wdWJRdmFlU2FwaEVzNmxBNE1mdXEzL0JCZTBVVW5jQVc4WlZCa3ZSMUxJR3dWYlpHYlZMblVNNmF1R2grWDdQa2JnR1BqK2VycStraTBBR3YrNm05dG1ndTBUS1QwbU1lNGhjWmpDKzNVU1EwUVh3czhiUUxURVkzaXFWSHI3Sy8yZEd3R0JRZFM5Y3ZxT1YzRXhlc3R2b1BHREdKZ3dUTVpzRjdNaFFMb21MTXBmUTRlOElRb0Noem5jNUo3ekpLZHJFRzdOeTYwSkdHY2tyTWVsUG0xckFWdGYzaXU4RnRQbnlNYjU4SHF4cDAzbmc0MUZkWUtyVUVjQVhlMGxzdE03M0lyWDFhVjZsbTJYS01md2pmRGlYQ2xVQXM1cDI0VktqOTdKNHRHa1pLWXZQTDEyTE9ZV3RmSXcwWURRQjk4dTZyYldoRU9sSWxXS1FmTHpsSmhDWUtCTk5hcld2dmlKWW9XQlhvTUJhSnNtZXVEQm5DRFliNXNQSzQwZzlkR0s0NjgyZkt5Y01KakxSY1MvbGl5VWkzMHBldGZNUXhjbDNxMkhvY1JXeiIsIm1hYyI6IjFkNGI2MzBhNjQ3NzVmNjMzZTg5ZDQ2MzU1YTA4YjYzOGQ2N2Y0ZWJiZTI5ZmE3M2Y2YjkzN2JlMjYwMTFhZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+