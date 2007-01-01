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Жаркая погода сохранится в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.07, 05:50
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Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 30 июля, в регионе ожидается солнечная погода без осадков. 

Утром температура воздуха составит около +24 градусов, а к обеду поднимется до +30 градусов.

Восточный ветер со скоростью до 3 м/с добавит легкую свежесть в жаркий день. 

В связи с жарой рекомендуется соблюдать меры предосторожности: носить головной убор, использовать солнцезащитный крем и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самое жаркое время суток. 

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