Жаркая погода сохранится в Калужской области
Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 30 июля, в регионе ожидается солнечная погода без осадков.
Утром температура воздуха составит около +24 градусов, а к обеду поднимется до +30 градусов.
Восточный ветер со скоростью до 3 м/с добавит легкую свежесть в жаркий день.
В связи с жарой рекомендуется соблюдать меры предосторожности: носить головной убор, использовать солнцезащитный крем и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самое жаркое время суток.