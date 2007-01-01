Жару прогнозируют в Калужской области
По данным синоптиков, во вторник, 29 июля, установится солнечная погода без осадков.
Температура воздуха утром составит около +23 градусов, а к полудню поднимется до +30 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, добавляя легкую свежесть в жаркий день.
Калужанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жару: носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать длительного пребывания на открытом солнце в самое теплое время суток.