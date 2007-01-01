В Калужской области начнётся жаркая неделя

В регионе ожидается резкий перепад температур.

На следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, в Калужской области ожидается резкая смена погоды. Первые дни будут по-настоящему летними — солнечными и жаркими, но уже к выходным небо возможно затянут тучи, а температура заметно снизится.

С понедельника по четверг в регионе установится сухая и тёплая погода. В начале недели столбики термометров покажут +25…+30°C, что идеально подойдёт для отдыха на природе.

Однако в среду и четверг жара усилится до +27…+32°C, а в некоторых районах может быть ещё жарче. Ночью температура останется высокой — не ниже +15…+20°C. Врачи рекомендуют в эти дни пить больше воды и избегать долгого пребывания на солнце.

В ночь на пятницу погода резко изменится: с приходом холодного фронта начнутся грозы и ливни, а дневная температура упадёт до +20°C. Выходные обещают быть неоднозначными: одни метеосервисы прогнозируют ясную погоду (+24…+29°C), другие — дожди и грозы при +25…+27°C.

Для сравнения: в 2010 году 29 июля в центрально-европейской части России было зафиксировано +38,2°C, а в 1894 году 2 августа столбик термометра опустился до +5,5°C.

Учитывая, что долгосрочные прогнозы не всегда точны, следить за актуальными изменениями погоды лучше в ежедневных обновлениях на нашем сайте.