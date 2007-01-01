В Калужской области опять прогнозируют жару и дожди

По данным синоптиков, 23 июля установится облачная погода с прояснениями.

В течение дня местами вновь возможен дождь.

Температура утром составит около +20 градусов, а к полудню потеплеет до +28 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха. Северный ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с, не оказывая значительного влияния на общую погодную ситуацию.

Специалисты рекомендуют жителям взять с собой зонт или дождевик на случай выпадения осадков.