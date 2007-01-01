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Калужан ждет дождливый, но тёплый понедельник

21 июля Калуга проснётся под звуки летнего дождя.
21.07, 06:00
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Утро начнётся с +18 градусов, но к полудню воздух прогреется до комфортных +24. По прогнозам метеорологов, моросящие осадки будут продолжаться до середины дня, создавая особую уютную атмосферу.

Лёгкий ветер с юго-востока будет лишь изредка усиливаться, не нарушая общего спокойствия. Атмосферное давление остаётся в пределах нормы, что порадует метеочувствительных жителей региона.

Этот день в народной традиции называли Прокопием Жатвенником. Дождь 21 июля всегда считался добрым знаком — наши предки верили, что он сулит богатый урожай.

Особенное значение придавали характеру осадков: крупные капли предсказывали скорое окончание ненастья, а появившиеся после дождя черви считались предвестниками удачи.

Такой дождливый день — прекрасная возможность насладиться летней свежестью и вспомнить, что природа знает, когда земле нужна влага. Не забудьте зонт, сохраняйте хорошее настроение, и пусть этот понедельник станет для вас началом прекрасной недели!

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