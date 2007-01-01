В Калужской области ожидаются сильные дожди и грозы
По данным синоптиков, в субботу, 19 июля, погода будет характеризоваться облачностью с прояснениями.
В течение дня возможны сильные дожди и грозы.
Температура воздуха утром составит около +20 градусов, а к полудню поднимется до +23 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, усиливаясь во время грозы.
Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также избегать открытых пространств и высоких объектов во время грозы.
Автомобилистам стоит быть осторожными на дорогах, так как осадки могут сделать покрытие скользким.