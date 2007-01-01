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В Калужской области ожидаются сильные дожди и грозы

Дмитрий Ивьев
19.07, 05:50
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По данным синоптиков, в субботу, 19 июля, погода будет характеризоваться облачностью с прояснениями.

В течение дня возможны сильные дожди и грозы.

Температура воздуха утром составит около +20 градусов, а к полудню поднимется до +23 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, усиливаясь во время грозы. 

Специалисты рекомендуют взять с собой зонт или дождевик, а также избегать открытых пространств и высоких объектов во время грозы.

Автомобилистам стоит быть осторожными на дорогах, так как осадки могут сделать покрытие скользким.

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