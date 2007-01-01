Теплую погоду прогнозируют в Калужской области

По данным синоптиков, 18 июля установится облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, которые принесут временное освежение в регион.

Утром температура воздуха составит около +21 градуса, а к полудню поднимется до +25 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, что может слегка усиливать ощущение прохлады во время дождя.

Специалисты рекомендуют жителям и туристам взять с собой зонт или дождевик на случай выпадения осадков.

Также водителям стоит быть внимательными на дорогах, так как дождь может сделать покрытие скользким.