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Теплую погоду прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.07, 05:50
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По данным синоптиков, 18 июля установится облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, которые принесут временное освежение в регион. 

Утром температура воздуха составит около +21 градуса, а к полудню поднимется до +25 градусов, что обеспечит комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, что может слегка усиливать ощущение прохлады во время дождя. 

Специалисты рекомендуют жителям и туристам взять с собой зонт или дождевик на случай выпадения осадков.

Также водителям стоит быть внимательными на дорогах, так как дождь может сделать покрытие скользким.

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