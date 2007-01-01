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Жаркая погода ждет Калугу

Дмитрий Ивьев
17.07, 05:50
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По данным синоптиков, в четверг, 17 июля, погодные условия в Калужской области будут характеризоваться переменной облачностью.

Небо на протяжении дня будет то затягиваться облаками, то проясняться.

Местами возможны небольшие дожди, которые принесут временное освежение в регион.

Утром температура воздуха составит около +20 градусов, а к полудню потеплеет до +27 градусов.

Северо-западный ветер продолжит дуть со скоростью до 2 м/с, не оказывая существенного влияния на общую картину погоды.

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