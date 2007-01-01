Жаркая погода ждет Калугу
По данным синоптиков, в четверг, 17 июля, погодные условия в Калужской области будут характеризоваться переменной облачностью.
Небо на протяжении дня будет то затягиваться облаками, то проясняться.
Местами возможны небольшие дожди, которые принесут временное освежение в регион.
Утром температура воздуха составит около +20 градусов, а к полудню потеплеет до +27 градусов.
Северо-западный ветер продолжит дуть со скоростью до 2 м/с, не оказывая существенного влияния на общую картину погоды.