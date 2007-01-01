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В Калужской области ожидается облачная погода и дожди

Дмитрий Ивьев
16.07, 05:50
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По данным синоптиков, 16 июля погодные условия будут определяться переменной облачностью. Небо местами затянется облаками, однако ожидаются и прояснения. Возможны небольшие дожди, которые принесут временное освежение в регион.

Температурный фон окажется достаточно комфортным: утром воздух прогреется до +20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с, что не окажет значительного влияния на общую картину погоды.

Местным жителям и туристам рекомендуется взять с собой зонт или дождевик на случай выпадения осадков.

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