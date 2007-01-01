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В Калужской области устанавливается типичная летняя погода

В понедельник 14 июля в Калужской области будет наблюдается погода, соответствующая климатической норме для середины лета.
Ольга Володина
14.07, 06:00
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Утром столбики термометров покажут +21°С, а к полудню температура поднимется до комфортных +26 градусов.

Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, которые принесут приятную прохладу. По прогнозам метеорологов, такая погода с теплыми днями и периодическими грозами продержится до конца недели. Ветер будет слабым - всего 2-4 м/с, что создаст идеальные условия для летнего отдыха на природе.

Несмотря на повышенную влажность (около 80%), которая может создавать ощущение духоты, общие погодные условия вполне благоприятны. Атмосферное давление в норме - 742 мм РТ.ст, ультрафиолетовое излучение умеренное - 4 балла, геомагнитная обстановка спокойная - 4 балла.

Такая погода — настоящий подарок для садоводов и дачников, позволяющий с удовольствием заниматься любимыми летними делами. Не упустите возможность насладиться этим приятным летним периодом.

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