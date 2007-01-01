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Жаркое калужское лето

Синоптики обещают до 30 градусов жары в городе.
Михаил Тырин
13.07, 05:00
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Небольшой ветерок, до 3 метров в секунду.

Убывающая луна дарит яркие сновидения.

Будут тучки, но они не отменят жару.

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