Жара в Калужской области постепенно ослабевает

В Калужской области, наконец, наступает небольшое облегчение от изнуряющей жары.

Сегодня, 12 июля, утром температура окружающей среды составит +20°C, а днём воздух прогреется до +29°C. Несмотря на облачность, которая появится к полудню, жара всё ещё остаётся ощутимой.

К вечеру погода изменится: южный ветер сменится западным, а после шести часов вечера ожидаются дожди с грозами. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., а влажность будет колебаться от 42% до 80%. Водоёмы прогрелись до комфортных +24°C, что делает их отличным вариантом для отдыха в жаркий день.

Несмотря на вечерние осадки, день обещает быть приятным и подходящим для летних активностей. Главное — не забыть зонт перед выходом. После грозы температура станет комфортнее, что позволит приятно провести время на открытых верандах кафе или в парках.