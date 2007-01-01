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Калужане изобретают нестандартные способы борьбы с аномальной жарой

Знойное лето бьёт температурные рекорды, создавая серьёзные проблемы для здоровья.
Ольга Володина
11.07, 13:24
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Особенно тяжело приходится сердечникам, гипертоникам и пушистым домашним любимцам. В душных квартирах люди вынуждены проявлять изобретательность, чтобы хоть немного снизить температуру.

Наш подписчик продемонстрировал простое, но эффективное решение:

- Соорудил конструкцию, которая, в принципе, работает. Запаял вакууматором лед в пакетик и жгутами прикрутил его к вентилятору. Уже через пару минут воздух пошел холоднее. За часок на пару градусов охладить комнату в 15 метров, думаю, ему будет вполне по силам.

А как вы справляетесь с жарой? Возможно, у вас есть свои проверенные способы создать комфорт в раскалённой квартире.

Делитесь идеями в комментариях.

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