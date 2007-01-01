В Калужской области ожидают рекордных температурных значений

Сегодня 11 июня, в пятницу, калужан ожидает по-настоящему знойный день.

К 9:00 воздух прогреется до +26°C, а к 15:00 достигнет +34°C. Юго-восточный ветер усилит жару, создавая эффект «духовки».

Метеорологи отмечают низкую влажность - 35-40% и стабильное атмосферное давление 744 мм рт.ст.. Вода в местных водоёмах прогреется до комфортных +22°C. УФ-индекс остаётся высоким - 7 баллов, что требует особой осторожности при нахождении на солнце.

Если вы решили позагорать, примите во внимание советы специалистов. Они рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце 15-20 минутами для неподготовленной кожи, а в последующие дни прибавлять по 20-30 минут. Наиболее безопасное время для загара - до 11:00 и после 16:00, когда солнечная активность снижается.