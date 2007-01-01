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Калужан ждёт солнечный день с рекордной температурой

Сегодня, 10 июля, в Калужской области прогнозируют ясный и жаркий день без осадков.
Ольга Володина
10.07, 06:00
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Утром столбики термометров покажут комфортные +20°С, но уже к полудню воздух прогреется до +33°С. Южный ветер усилится до 11 м/с, а влажность опустится до 29%, что создаст типичные для середины лета условия.

Несмотря на зной, погода подарит жителям региона возможность насладиться летним днём в полной мере. Атмосферное давление составит стабильные 742 мм рт. ст., а температура воды в водоёмах прогреется до приятных +22°С – идеально для освежающего купания.

Солнечная активность будет высокой (УФ-индекс 7 баллов), поэтому не забудьте о защите кожи. Зато геомагнитное поле останется спокойным (2 балла), что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Прекрасный день для пикников и отдыха на природе.

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