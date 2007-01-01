Калуге пообещали град: почему прогнозы не сбываются

Несколько дней сетевые агрегаторы прогноза погоды обещают в Калуге дожди и даже грозы.

А сегодня, 9 июля, МЧС со ссылкой на синоптиков и вовсе пообещало град, но на деле до сих пор не упало ни капли дождя.

Мы выяснили почему частенько происходит несоответствие прогноза реальной погоде.

Ситуацию разъяснила калужский метеоролог Татьяна Инкина:

- Дело в том, что фронты проходят совсем рядом с нашей областью. Неустойчивая воздушная масса, в которой могут быть серьезные конвективные явления, проходит с юга запада на северо-восток.

Москва вчера дождалась дождя, а мы оказались в теплом секторе и нам, как говорится, ни капли. Но ночью у нас отмечалась сухая гроза. Все-таки неустойчивость дала о себе знать.

Эти фронты, которые находятся в основном на Западе, очень коварные, - продолжает Инкина. - Они сидят как в засаде, а потом в какое-то время суток, иногда ночью, иногда днем, тут даже суточного хода никакого нет, начинают обостряться.

По словам Татьяны Инкиной, вчера калужскому небу не хватило влажности, облаков. И такая неопределенная ситуация, судя по всему, продолжится до конца недели. Однако, как советует Инкина, надо смотреть краткосрочные прогнозы Калужской метеостанции.

- Смотрите погоду из первых рук, - уверенно заявляет метеоролог.