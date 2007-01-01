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Калужан наконец-то согреет: +32°С и витамин D в подарок

9 июля калужан ждёт поистине летний день, который с лихвой компенсирует все прегрешения прохладного июня.
Ольга Володина
09.07, 06:00
1 800
Фото: автора
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Утро начинается с комфортных +25°С, но к полудню столбики термометров поднимутся до +32°С. Правда, юго-восточный ветер, сменившись южным, принесёт облака, но прохлады не обещает — по ощущениям все +34°С. Около 15:00 возможен кратковременный дождь с ветром до 12 м/с, но это лишь лёгкая передышка при влажности 40% и давлении 741 мм рт.ст.

Солнце сегодня — настоящий агрессор с УФ-индексом в 7 баллов, так что шляпы и защитные кремы становятся обязательными атрибутами. Зато геомагнитное поле ведёт себя образцово — всего 2 балла. Водоёмы прогреются до +21°С — самое время освежиться.

Метеорологи напоминают, что такая погода — отличный повод запастись витамином D, который не только укрепляет кости, но и повышает уровень серотонина, даря хорошее настроение. Главное — не переборщить с солнечными ваннами.

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