Калужское МЧС: на область надвигается гроза с сильным ветром

Как сообщило ведомство, 8 июля Калужский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, в ближайшие часы и до вечера в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с.

Специалисты рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: не находиться вблизи потенциально опасных объектов, убрать с открытых пространств незакрепленные предметы. Особую бдительность следует проявлять при передвижении по улицам в условиях непогоды.

При возникновении опасных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам «112», «01» или «101» (с мобильного).

Между тем по данным погодных сайтов, в регионе ожидается небольшой дождь. Вероятность его возникновения – после 15.30.

Кто окажется прав, покажет время.