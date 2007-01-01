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На Калужскую область одновременно обрушатся жара и грозы

8 июля Калужскую область ожидает настоящий экзамен на выносливость - в регион пришла тропическая жара.
Ольга Володина
08.07, 06:00
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Уже к 9 утра воздух прогреется до +24°C, а к полудню температура достигнет +31°C. Юго-западный ветер со скоростью 5 м/с не принесёт облегчения — наоборот, усилит ощущение духоты.

После 15:00 прогнозируются сильные ливни с грозами и порывами ветра до 13 м/с. Влажность резко повысится до 80%, создавая эффект «парилки», характерный скорее для тропиков, чем для средней полосы России. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Несмотря на прогрев воды в водоёмах до +19°C, находиться на открытом солнце после 11:00 опасно из-за высокого УФ-индекса в 7 баллов. Врачи рекомендуют ограничить пребывание на улице в пик жары. Единственный плюс — спокойная геомагнитная обстановка (3 балла), но вечером из-за высокой влажности и остаточной духоты прогулки вряд ли доставят удовольствие.

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