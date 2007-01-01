В Калужской области прогнозируют пятидневную жару до +34°C

С 9 по 13 июля Калужскую область ждет аномально жаркая погода.

Как сообщило ГУ МЧС России по региону 7 июля, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов. Уже 8 июля столбики термометров поднимутся до +30°C, а пик жары придется на 9-10 июля, когда воздух прогреется до +33°C.

Метеорологи прогнозируют ясную погоду с минимальной облачностью. Лишь 8 июля возможны кратковременные дожди с грозами, а в воскресенье ожидается небольшое похолодание после осадков. Ночные температуры не будут опускаться ниже +21°C.

Спасатели рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: носить головные уборы, пить больше воды (до 3,5 литров в день), избегать тяжелой пищи и скоропортящихся продуктов. При первых признаках теплового удара следует немедленно звонить в скорую помощь по номеру «103».