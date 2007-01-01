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Убирайте пуховики в шкаф – на Калужскую область надвигается жара

Дарья Джуманова
06.07, 13:15
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После прохладного июня жители региона уже начали сомневаться в приходе настоящего лета.

Однако синоптики спешат обрадовать (или предупредить) - на следующей неделе регион ждёт настоящая жара!

В понедельник, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +26°C, но это только начало. Уже во вторник температура достигнет +30°C, а в среду и четверг ожидается пик жары – до +32°C. В пятницу будет чуть прохладнее, но всё равно около +30°C.

Так что самое время подготовиться к знойным денькам. Не забывайте о солнцезащитных средствах, головных уборах и достаточном количестве воды.

Готовы к такой погоде? Делитесь в комментариях, как планируете спасаться от зноя!

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