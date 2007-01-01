В Калужской области устанавливается по-настоящему летняя погода

С воскресенья, 6 июля, в Калужской области начинается жаркий погодный период.

Утренняя прохлада в +12°С быстро сменится комфортным теплом — днём столбики термометров поднимутся до +23°С. Облака не принесут осадков, что особенно порадует тех, кто устал от дождей.

Ветер будет лёгким, южным, со скоростью всего 2-3 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., а влажность воздуха останется в приятных пределах 39-45%.

Этот день словно создан для того, чтобы наконец-то почувствовать вкус настоящего лета — с ароматом свежескошенной травы, шелестом листвы и долгими тёплыми вечерами. Самое время планировать пикник у воды или велопрогулку по окрестностям!