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В Калужской области устанавливается по-настоящему летняя погода

С воскресенья, 6 июля, в Калужской области начинается жаркий погодный период.
Ольга Володина
06.07, 06:00
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Утренняя прохлада в +12°С быстро сменится комфортным теплом — днём столбики термометров поднимутся до +23°С. Облака не принесут осадков, что особенно порадует тех, кто устал от дождей.

Ветер будет лёгким, южным, со скоростью всего 2-3 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., а влажность воздуха останется в приятных пределах 39-45%.

Этот день словно создан для того, чтобы наконец-то почувствовать вкус настоящего лета — с ароматом свежескошенной травы, шелестом листвы и долгими тёплыми вечерами. Самое время планировать пикник у воды или велопрогулку по окрестностям!

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