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Лето взяло выходной: в Калужской области очередное похолодание

Не успели калужане порадоваться летнему теплу, как погода вновь делает крутой вираж.
Ольга Володина
05.07, 06:00
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Суббота, 5 июля, встретит жителей региона прохладой: всего +14°С утром и не более +19°С днём. Причина — холодный фронт с приполярных территорий, который накрыл область.

Осадков не ожидается, но ветер северо-западного направления к вечеру сменится на северный, местами усиливаясь до 11 м/с. Есть и приятный бонус — возможно он разгонит тучи, подарив калужанам возможность полюбоваться живописным закатом.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., влажность воздуха будет умеренной – 35-42%.

Синоптики заверяют: это временное явление. Уже в ближайшие дни лето возьмёт реванш, вернув в регион летнюю жару.

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