Природа приготовила калужанам летний микс

4 июля калужан ожидает по-настоящему летний день.

Утром столбики термометров покажут комфортные +18°C, а к полудню воздух прогреется до +26°C. После обеда возможна кратковременная гроза с порывами западного ветра до 14 м/с, которая ненадолго снизит температуру на 1-2 градуса.

Несмотря на возможные осадки, погода останется тёплой — к вечеру вновь выглянет солнце. Относительная влажность составит 55-60%, а атмосферное давление — 743 мм рт.ст.

Идеальный день, чтобы насладиться летним теплом! Главное — не забыть солнцезащитные средства и быть готовым к возможным кратковременным осадкам.