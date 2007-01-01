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Природа приготовила калужанам летний микс

4 июля калужан ожидает по-настоящему летний день.
Ольга Володина
04.07, 06:00
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Утром столбики термометров покажут комфортные +18°C, а к полудню воздух прогреется до +26°C. После обеда возможна кратковременная гроза с порывами западного ветра до 14 м/с, которая ненадолго снизит температуру на 1-2 градуса.

Несмотря на возможные осадки, погода останется тёплой — к вечеру вновь выглянет солнце. Относительная влажность составит 55-60%, а атмосферное давление — 743 мм рт.ст.

Идеальный день, чтобы насладиться летним теплом! Главное — не забыть солнцезащитные средства и быть готовым к возможным кратковременным осадкам.

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