Теплый фронт принесет в Калужскую область долгожданное лето

Жители Калужской области наконец-то смогут насладиться настоящим летним теплом.

Отступающий североатлантический циклон «Корнелиус» уступает место теплому фронту, который принесет комфортную температуру.

В четверг, 3 июля, после утренних +14°C воздух прогреется до приятных +25°C. Небо будет малооблачным, ветер постепенно сменит направление с северо-западного на южное со скоростью 3 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 744 мм рт. ст., а влажность воздуха составит комфортные 50-60%.

Это отличный день для прогулок и заряда солнечной энергией. Пора доставать летние наряды - природа наконец дарит нам по-настоящему летний день!